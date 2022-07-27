4院舍現7病例　涉5院友及2職員　葵涌醫院多3人中招

第5波新冠肺炎疫情罩港，醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏今日(27日)表示，再有4間院舍出現新增個案，涉及3間安老院舍及1間殘疾院舍，部分人士須檢疫。另外，葵涌醫院護病房再錄得2名病人及1名職員染疫，有4名病人須檢疫。

涉疫的3間安老院舍，包括滙豐安老院(環翠)有限公司，有1名院友及1名員工確診，另2名院友及1名員工須檢疫；聚福護老院有限公司則亦有1名院友及1名員工中招；騰達護老中心(筲箕灣)，繼昨日(26日)1名院友及1名工作人員確診後，今日再多2名院友染疫，累計3名院友及1名員工確診，所有在該舍1樓的30名院友均要徹離並接受檢疫。至於另一間殘疾院舍為明愛景康居，有1名院友驗出病毒，另有5名同住院友須要檢疫。

至於葵涌醫院護病房個案方面，繼1名員工於上周五(22日)確診後，院方追蹤後再發現2名病人及1名員工亦中招，正調查個案關連，故該病房至今累計4人染疫，目前情況穩定。同房4名病人被列為密切接觸者。醫院將安排病房所有病人及員工進行病毒測試。