添482宗學校呈報確診　6所學校須停課　另有2校巴現傳播

近日第5波新冠肺炎疫情復熾，多間學校有班級出現確診病例而須停課。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(27日)新增482宗學校呈報確診個案，來自371間學校，涉及395名學生及87名教職員。過去7天共有285間學校錄得2宗或以上個案，其中有6間學校個別班級須停課一周，另有2間學校有校巴傳播。

停課的學校班級包括，路德會沙崙堂幼稚園(黃大仙)上N5班19名學生中，有2名學生確診；聖公會阮鄭夢芹銀禧小學5B班共22名學生，有3人中招；觀塘浸信會彩明幼稚園K3B班11名學生當中有2人染疫；寶血幼稚園高班早上班31名學生中有3人驗出病毒；天水圍循道衞理中學4D班41名學生中，有5人確診；基督教香港信義會禾輋信義學校二愛班30名學生，其中有3人檢出病毒。

至於出現播疫的2架校巴同樣須暫時停課一周，分別來自香港耀能協會羅怡基紀念學校，該校巴共有4名學生及1名員工，其中有1名學生及1名職員染疫，該校屬特殊學校；另一校巴屬崇真小學暨幼稚園第19號巴士，平日有9名學生及2名工作人員乘坐，現累計2名學生、1名工作人員及1名保姆，共3人確診，由於他們分別來自不同班級，故須再留意有否其他傳播。