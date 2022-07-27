靠害潛入香港快運電腦為梁振英子訂餐　男子認罪候判

母公司為國泰航空的香港快運，其電腦在2019年底疑被2名男子非法取用。他們涉嫌盜用前特首梁振英兒子梁傳昕的登機帳戶，靠害替梁氏一家購買逾3000港元的額外膳食及行李寄艙等服務。其中1人今天（27日）在東區裁判法院承認刑事毀壞罪，准保釋至8月10日接受判刑，期間裁判官為他索取感化及社會服務令服告。被告承認的案情指，他被捕後向警方坦承想整蠱梁振英，讓他支付多餘的費用。

案情指，2019年12月1日，梁傳昕為他和家人購買香港快運的日本來回機票，共值近5萬港元。及後香港快運的職員查核梁的資料時，發現有不尋常的服務預訂，即24份膳食及5個存放行李許可，以及有多項資料被更改，包括將用戶名稱改做「梁屎」。警方循網絡調查，鎖定是由被告黎紹泓（24歲、便利店兼職員工）作出上述行為，並且發現被告曾受聘於香港快運的地勤服務代理商，但事發時已辭職。而他的一名前同事把梁的機票資料洩漏，且公布於WhatsApp群組內。被告輾轉知悉後，利用該些資料在網上更改梁的用戶資料及預訂服務。被告在警誡下，招認因一時貪玩而「改啲餐單想整蠱下佢哋」。本案另1名被告郭尚文（22歲、地勤人員），則被控不誠實取用電腦和作出一項或多項傾向於並意圖妨礙司法公正的作為2罪。郭今天表示需要時間去找當值律師提供協助，故裁判官把他的案件押後至8月24日再訊。

控方今天在庭上表示被告無犯罪前科，事主及香港快運沒有因今次事件而招致實際經濟損失。辯方求情時就指，被告自小嚮往航空業工作，中學畢業後修讀航空服務及營運課程，並一度投身機場地勤工作，但後因母親患癌需要時常覆診，他遂辭職照顧病母。被告犯案只是出於貪玩，認為是個「好有趣嘅惡作劇」，沒有意識到後果。他現已感到後悔及慚愧，其人生沾上污點。過去2年他因案件承受沉重精神壓力，亦讓病母替其擔心，故請求法庭輕判。

案件編號：ESCC 827/2022