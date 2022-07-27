高院法官指示陪審團就3宗販毒案作無罪裁決　被質疑採用錯誤標準

3宗分別在2019年及2020年審理的跨境販毒案，高院原訟庭法官均認為不能單依賴環境證供舉證，裁定案件表面證供不成立，指示陪審團作出無罪裁決。在其中一案中，有陪審員直接向法官問及原因。律政司認為在3案中，原審法官或有出錯，遂要求上訴庭釐清有關法律爭議。上訴庭今（27日）開庭處理。律政司代表稱，原審法官採取了錯誤標準去釐定表證成立與否，認為是否有罪應由陪審團決定。

3宗案件共涉4名外籍被告，他們涉嫌運毒來港，結果於機場被截獲。他們在被判無罪後已經離港。控方在3案中，均沒直接證據指被告對行李內的毒品知情。今日處理的是2宗由法官金貝理主審的案件，當中一案涉及一名洪都拉斯籍被告，律政司代表稱，原審法官表示被告明顯地墮入了騙局，案中沒有足夠證據定罪。但律政司認為，證據是否足夠應由陪審團決定。上訴庭法官亦留意到，擔任主控的外聘大律師在審訊時，曾承認本案證據弱。律政司代表今回應指，律政司內部已處理事件，稱主控或因被原審法官追問而如此回應。

另一案牽涉2名印尼籍被告。陪審團按指示裁定被告無罪後，有陪審員即向法官提問。庭上播放當日錄音，顯示當日一名女陪審員說，他們希望履行做陪審員的責任，他們不會判無辜的人有罪，同樣不希望犯罪的人罪脫，直言不希望下次見到有人帶5公斤氯胺酮來港而獲判無罪。另一名男陪審員又問法官，被告會否再被起訴，他們可否向傳媒談及這宗不尋常的案件，甚至問可否將筆記帶走。原審法官則強調，本案沒有證據讓陪審團作推論，因此才指示他們判被告無罪。律政司及協助法庭的「法庭之友」代表均指，未曾見過陪審團與法官有如此對答。聆訊會在周五(29日)繼續，屆時會處理餘下一宗由法官麥偉德審理的販毒案。

案件編號：CASJ 1-3/2021