議員促港府引入國產新冠口服藥　減少重症及降低死亡率

港府早前引入兩款分別由美國藥廠默沙東及輝瑞生產的新冠口服藥，但近日再被揭發醫管局處方有關藥物予新冠患者的比例偏低。適逢中國國家藥物監督管理局日前批准首款國產新冠口服藥「阿兹夫定」（Azvudine），有議員指「阿兹夫定」比美國製兩款新冠口服藥便宜，而且本港疫情復熾，每日新增確診達4,000宗，促請港府應引入性價比高的國產新冠口服藥，並增加派藥比率至80%以上，減少重症及降低死亡率。

議員楊永杰表示，「阿茲夫定」為全球首個雙靶點抗愛滋病創新藥，已在中國、美國等多個國家申請專利並獲授權，臨床結果顯示該藥物對新冠病毒有良好抑制作用，而且價格是默沙東及輝瑞口服藥的10%。他又指，日前深圳市第三人民醫院已率先處方由內地藥廠騰盛博藥研製的「安巴韋單抗和羅米司韋單抗」(BRII-196/BRII-198)，該聯合療法對治療病毒負荷量高的病人非常有效，澳門相關機構亦已正辦理採購手續，在香港的上市問題尚在溝通中。

楊稱，醫管局一直表示會參考內地和海外的最新臨床發展和研究資料，評估治療新冠病毒病的各種藥物，以便適時更新治療指引。他促請港府加快處理騰盛博藥特效藥上市程序，並盡快引入「阿茲夫定」作緊急使用，為救治危重患者提供多一種手段、路徑和方法，逐步令新冠病毒成為風土病，亦可減輕港府財政負擔。