荃灣示威現場被捕　3男子非法集結罪成候判

2019年8月25日荃灣遊行演變成暴力衝突，3名男子分別被控當日參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器，他們經審訊後，今天在觀塘裁判法院被裁定罪成。裁判官屈麗雯指案件發生時正值破壞秩序及社會事件的高峰時期，且涉及逾百人，非小規模事件，認為短期監禁或未能反映案件嚴重性，但先替3人分別索閱背景及勞教中心報告，並下令將3人收押至8月10日判刑。

3名被告依次為陳港榮（22歲、學生）、岑子軒（24歲、工程助理）和葉仲德（25歲、工程助理）。他們被控於2019年8月25日，在荃灣眾安街近沙咀道與不知名人士參與非法集結。岑另被控管有1個可發出雷射光束的裝置。

裁判官裁決時表示控方證人誠實可靠，而各被告被捕時的地點及時間相當接近，他們不但在非法集結尾聲、警方展開拘捕時被捕，更是在聚集人士逃走範圍內被捕。且3人的衣着裝束與其他聚集人士非常雷同，被告亦未能就當時戴口罩於現場出現提供合理理由，綜合各項環境證供，足以排除被告只是路過的說法，並可推論各人憑藉身處非法集結現場，以提供支持及支援。而岑把非日常用品的雷射筆放在易於取用的背心胸口位置，認為他有意圖使用。

案件編號：WKCC3293/2021