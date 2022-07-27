認玻璃樽徵費對零售價「影響不大」　環保署指藥樽不屬規管

玻璃樽回收屬環保議題中的一環，港府早前重啟「玻璃樽生產者責任計劃」的立法工作，不過成效卻遭質疑。環境保護署今日(27日)書面回應立法會一個小組委員會時指，現時在香港分發以玻璃容器盛載的飲料中，超過80%為酒精類飲品，零售價相對較高，但留意到徵費只佔市面上多數玻璃樽飲品的售價約2%以下，署方承認有關計劃對市面產品的售價影響不大，故現時打算按玻璃樽容積計算，將以每公升0.98港元徵費，並強調酒精飲料一般選用玻璃容器盛載以保質量，加上市場推廣或其他商業原因，不認為徵收容器循環再造後會引致明顯的產品包裝轉換效應。

對於有議員質疑計劃只涵飲料飲料玻璃樽，而未有包括其他例如醬料等玻璃樽的成效有限，環保署重申僅即開即飲的飲品、剩載可用作飲品的液體玻璃樽，而含有液體的中成藥產品例如咳藥水或糖漿等，屬藥物或補健食品，不受責任制限制。環保署回應指會要求容品供應商，除每季提交供應玻璃飲品的數量外，亦須每年提交由執業會計師擬備的審計報告，防止有人逃避繳付容器循環再造徵費的責任。

署方又補充會於條例獲批後，再向確認責任計劃全面生效的日期，會考慮香港的經濟環境，並預早通知業界，以作準備，環保署又會建立網上平台，供公眾查閱已登記供應商的基本資料，並向環保署報告可疑的飲料供應商；通知零售業界有關玻璃飲料容器生產者責任計劃的法規，並促請業界主動核實售賣玻璃樽裝飲料的供應商是否已作登記，並派員查核市場上分發玻璃樽裝飲料的供應商是否已登記。