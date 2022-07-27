餐飲高層被勒索案　押後8.23結案陳詞

餐飲集團高層與公司分店女員工發展婚外情，在疏遠對方後稱被對方威脅公開2人照片，勒索50萬港元之案件，今（27日）在區域法院續審。控方今續盤問被告，質疑被告的Whatsapp訊息顯示她在威脅事主，對話內容亦跟被告早前聲稱的復合意圖不符。被告否認，稱被情緒沖昏頭腦及在發洩情緒。被告在庭上幾度哭泣，又稱自己曾有輕生念頭「日日係張床自殺佢（事主）知道咩？」。案件現押後8月23日作結案陳詞。

被告黃莎莎（32歲）被控於去年9月10日至10月6日以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。被告日前出庭自辯，供稱她向男事主X發出的一系列Whatsapp訊息中，提到照片和索要50萬港元，被告解釋訊息只是為了吸引X注意，令X處理和交代2人感情問題，又稱她想和X復合。

控方今天向被告展示她和X的WhatsApp對話，當中被告提出「50萬，再不答應，後果自付」，又提到「依家邊使你包養？」及收款後「一刀兩斷」，控方指對話與被告稱想復合的說法不符，指被告其實是威脅X付錢。被告否認，稱訊息只是在發洩情緒，指自己當時感到很憤怒和難受，被情緒沖昏頭腦，「我心好痛！好似被幾把刀插左落去咁，好難受！」，又稱受到X刺激，不知道自己發出了多少訊息，又解釋「一刀兩斷」一說只是她口不對心。被告今天在庭上，情緒仍不穩定、幾度哭泣，又稱自己曾有輕生念頭「我真係有諗過自殺」、「日日係張床自殺佢（事主X）知道咩？」、「我每次諗起，我成個人會震呀」。控方又指，被告在警署警誡錄影會面時，被警員問到曾否向X索要錢，當時被告否認，惟被告曾透過WhatsApp要求X到私家醫院為她付費。被告再次否認，堅稱她當日不在醫院，WhatsApp訊息只是想吸引X注意，想X關心自己和測試X是否會負責任。

案件編號：DCCC 1146/2021