檢疫電子申報平台試行　暫錄約5000入境人士登記

衞生署今日(27日)表示，將推出輔助電子平台「2019冠狀病毒病電子醫學監察系統」試行計劃，以便利抵港人士於指定檢疫酒店進行檢疫期間的自我監測安排。新安排下，入住指定檢疫酒店的抵港人士可按其意願，選擇透過試行系統登記快速抗原測試結果和個人健康狀況。截至昨日(26日)，署方已向約1萬名入住指定檢疫酒店的抵港人士發出短訊邀請，當中約5,000人選擇登入系統。

計劃自本周日(24日)起，抵港並入住指定檢疫酒店的人士會收到手機短訊，邀請他們使用短訊提供的連結登入系統，並於檢疫期間每天上載相關資料，包括個人聯絡資料、快速抗原測試結果，以及個人健康狀況(包括體溫紀錄及其他病徵)。

署方強調，計劃旨在提供另一便捷形式供抵港人士記錄其健康狀況，他們仍可選擇沿用紙本紀錄作申報。並稱，會分析試行計劃期間收集的數據、系統的使用情況和相關系統的承受能力，決定是否全面推行計劃。而在試行計劃推行期間，指定檢疫酒店仍須根據現行安排，繼續收集抵港人士的健康監測資料、向署方提交陽性檢測結果人士的名單，以及提醒未進行快速測試的人士。