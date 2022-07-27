膠樽回收市場化細節未定　回收商憂定價影響營運成本

環保署近期就膠樽生產者責任計劃重新諮詢回收業界及環保團體，建議由市場營運模式，取代政府主導計劃，每個膠樽的回贈價維持在0.1港元，並發牌規管膠樽回收營辦商。關注議題組織「免『廢』暢飲」今日(27日)舉行論壇，討論飲品生產者責任制生效前的準備，有飲品商認為市場主導原則是好的發展方向，但有回收商則擔心發牌制度細節未定，運作上對業界造成打擊，並建議政府在定價時考慮業界營運成本。

回收商俊成環保總經理方文金表示，至今仍未知道發牌制度的細節，擔心會打擊業界運作，但同意發牌有助提升回收業的服務水平。對於膠樽回贈金額的水平，方文金指難以判斷1港元還是0.1港元較合適，但土地、租金問題對回收業界來說更影響生產，處理過程亦牽涉污水排污成本，故認為回收徵費金額需要足以支付回收成本，令業界能聘請更多員工處理回收物，「現時請人都出現問題」，又建議政府低價租借土地予回收廠，減低營運成本，明言「現時每日要收夠8噸膠先夠維持運作」。而可口可樂中國公共事務、傳訊及可持續發展總監鄧俊浩則表示歡迎膠樽回收市場化，並指市場主導原則為好方向發展。

現時不少商場均設置回收箱，但被不少市民棄置其他垃圾，污染回收物料。管理上環一個商場的仲量行高級物業經理朱家良表示，商場為乾淨回收，設置回收機，收集已清新膠樽，並指商場業主主動提供每樽0.1港元回贈予市民，令回收量大增5倍，吸引商場客人、辦公室職員，以至附近居民一袋二袋攜樽回收，又說回收機設壓縮功能，方便商場儲存膠樽。