小鐵漢求診約17小時　終轉兒童醫院治療　醫管局就程序繁複致歉

罹患先天性心臟病的5歲「小鐵漢」Kansas，繼日前(12日)完成機械心瓣手術順利出院後，昨晚(26日)再因發燒而到天水圍醫院急症室求醫，惟疑因公立醫院轉介程序不善，以致求醫超過15小時，始獲轉至香港兒童醫院接受治療。雖然「小鐵漢」前情況並未惡化，但其父親今日(27日)於社交平台發文，怒斥醫院管理局轄下的公立醫院轉介程序繁複且欠缺彈性，質疑目前醫管局疊床架屋的醫療流程，是否能夠保障病人免於被延誤治療。醫管局就事件致歉，並表示小鐵漢昨晚7半到天水圍醫院急症室求診，並在今午12時轉往兒童醫院，相隔約17小時，又指如心臟科評估個別病人有需要，可毋須經轉接，直接前往兒童醫院並入住心臟科病房。

「小鐵漢」父親今日(27日)於社交平台貼文表示，昨晚(26日)因「小鐵漢」情況轉差，故先後赴天水圍醫院及屯門醫院求醫，惟前者並不設兒科病房，着他們若要轉介至一貫跟進「小鐵漢」病況的兒童醫院，須先經屯門醫院的兒科轉介，當中程序相當繁複耗時。最終Kansas雙親歷經19小時煎熬，方順利將「小鐵漢」送抵兒童醫院接受治療。

雖說「小鐵漢」現時已抵兒童醫院接受治療，目前情況未有惡化，但父親在與前線醫護溝通後，認為不少人均對醫管局現時的機制及流程不滿，更有前線醫護直言「唔通兒童醫院嘅管理層覺得佢哋出院嘅case(個案)係唔會有urgent(緊急個案)？」甚至透露各大醫院不少個案，均須經過類似且繁複的安排，「唔明白點解系統同流程上唔可以直接啲」。

Kansas父親於貼文續指「前線醫護嘅工作已經好繁忙好大壓力，喺呢個流程下，究竟造成幾多前線醫護要犧牲照顧病人嘅時間，去做一堆無謂嘅paperwork(文書程序)去將個病人轉入轉出。更唔好講喺個流程當中會拖延對病人嘅治療。」他建議當局容許病童在兒童醫院完成手術後的特定時間內，若出現身體問題或不良反應，可直接返回該院求醫，避免其他病人出現與「小鐵漢」類似情況。