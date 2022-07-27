邵家臻指小欖囚屋全日開燈不能放風　懲教署批失實予譴責

前社福界議員邵家臻今日(27日)在一個電台節目中，形容小欖精神病院「可以話係監中之監，獄中之獄」，指囚屋24小時開燈，每日不能「放風」，24小時內僅得10分鐘洗澡時間可離開囚室。對此，懲教署於今晚發新聞稿澄清，又指對於個別公眾人士作出失實言論以圖抹黑懲教署，予以譴責。

裁判官吳重儀在處理小學教師楊博文襲警的案件，吳官將楊還押小欖精神病院索取報告，司法機構前日公布調查報告，批評吳官錯誤行使司法權力，但投訴不成立。邵家臻在電台節目指小欖情況比其他懲教所更差；另又表示近日天氣酷熱，但署方今年沒有任何降溫新措施，冀署方在認可物資增加退熱貼。

懲教署反駁稱，會按法例規定每日安排在囚人士參與運動，基於健康理由而獲醫生豁免者除外，亦會根據院所運作，安排在囚人士每日分時段洗澡，不會規限須於10分鐘內完成。一般而言，署方會於在囚人士就寢時關閉囚室內的照明裝置，惟會因應院所實際運作需要，於夜間維持個別囚室的適度照明，以確保人員能有效監察在囚人士健康狀況。降溫方面，基於保安理由，署方不會批准在囚人士購買退熱貼，但署方批准在囚人士購買冰巾及手搖扇，署方亦在院所內加裝牛角扇及滾筒扇，並按部就班安裝新式閘門及窗戶，改善通風。