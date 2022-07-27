政Whats噏：學做領袖唔容易　王冬勝：成功無捷徑

好多香港青年都想闖出一片天，但奈何欠缺明燈指引，行多咗冤枉路。銀行界嘅「老行尊」、滙豐銀行非執行主席王冬勝，今日（27日）出席一個學生領袖計劃時，就提出幾點意見畀想做領袖嘅年輕人，話世界觀要夠大，想成功亦無捷徑，亦都要勤讀歷史，又提醒學生自大同自信只有一線之差。

王冬勝發言時引用美國加息嘅事例，話學生要思考下有咩影響，例如供樓供多咗咁，又講到俄烏戰事會令食物價格提升。之不過，佢強調唯一做領袖唔會變嘅就係世界觀，年輕人要增長自己視野，呢個世界要上位亦無捷徑，一定要勤力，最好對自己熟悉嘅野有專門研究。

講到喺銀行界亦見過好多人失敗，事關自信同自大只喺一線之差，佢認為有啲人以為人哋地做唔到，而自己做到，搞到太有自信而出事。至於喺處理壓力方面，佢就有個新穎嘅睇法，話可以去做善事，回饋社會，因為有人會對你所做嘅事有感恩，心境會影響視野，而唔係淨係睇賺幾多錢。佢又希望學生多睇歷史，增加幾代人之間嘅溝通話題。至於同場嘅民政及青年事務局副局長梁宏正，佢話青春係學生嘅財富，唔好怕嘥時間，可以去大灣區去累積經驗，睇呢個市場係咪岩自己做發展，學到嘅經驗始終喺自己個袋度。