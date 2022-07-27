疑受阿托品及東莨菪鹼污染　德國進口粟米脆片須停售回收

粟米片，或稱粟米脆片是消閒零食之一，不過食品安全要留意！一款德國進口粟米片可能受「莨菪烷生物鹼阿托品」及「東莨菪鹼」污染，食用後可能會出現瞳孔放大、心跳速率變動等短期不良影響。食物安全中心今日(27日)表示，初步調查發現進口商「Pear & Carrot Limited」曾進口受影響批次的相關產品，目前已按指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。

涉事產品為品牌「Santa Maria」的「Tortilla Chips Organic」，每包淨重125克，受影響批次編號為31291、31321、31347、32047及32095，食用期限分別是2022年8月18日、2022年9月17日、2022年10月13日、2022年12月16日及2023年2月5日。

食安中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品可能受莨菪烷生物鹼阿托品及東莨菪鹼污染。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港，而污染的來源可能是來自生產過程中的原材料。雖然莨菪烷生物鹼阿托品及東莨菪鹼在人體內會被快速排出，所以不會有長期健康影響，但該中心仍呼籲市民應停止食用受影響批次產品，並可於辦公時間致電有關進口商查詢產品的回收事宜。