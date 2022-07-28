確診三天未獲安排隔離　八旬翁憂困獸鬥惹愛妻

本港新冠肺炎疫情有惡化趨勢，昨日(27日)再多10人染疫後離世，創2個多月以來新高，醫院管理局近日亦呼籲，確診長者或長期病患切勿視病徵輕微，應盡快呈報及求醫。不過，東網則接獲1名長者反映其確診將近3天，仍未獲安排送往隔離，他擔心「困獸鬥」下老妻會受感染。有議員促請港府做好配套措施，避免釀成慘劇。

80歲許伯伯居於筲箕灣愛東邨，患有三高及長期病患，本周日(24日)身體不適，自行前往檢測中心驗疫，並在翌日接獲衞生署通知證實確診，他隨即執拾行李，等待入住隔離設施。惟截至昨午，他在家苦等近3天仍無下文，期間曾多次致電署方跟進卻未能接通。他表示自己無出現病徵，但不滿當局久未作出安排，更擔憂會傳染給同居的73歲妻子。

議員葛珮帆表示，長者為最高危群組，且在第5波疫情累計超過9,000人離世。對於再有確診長者未能入住隔離設施，她認為情況不能接受，促當局吸取第5波教訓，做足相關配套工作，以便長者能適時接受隔離及治理，確診死亡個案一單都嫌多。衞生署則回應稱，會按分層分流的治療及隔離措施，針對感染人士的健康風險、照顧需要及家居環境的傳播風險，安排確診人士在合適地點接受隔離和治療。衞生防護中心會將需要送往隔離設施的確診人士名單轉介至相關部門跟進。