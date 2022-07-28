夏日多喝運動飲品　或侵蝕牙齒

夏日多喝運動飲品，但有牙醫表示，酸性物質會直接帶走構成琺瑯質的堅硬物質，從而軟化牙齒表面，使其更容易被磨損。牙齒侵蝕的高危因素眾多，包括過量攝取酒精、香煙、水果、運動飲品，甚至是胃酸倒流。牙醫建議選擇含氟化物及仿天然琺瑯質微粒牙膏，另改變飲食習慣，降低牙齒侵蝕風險。

牙醫黃凌旻表示，經常飲用酸性飲料，例如果醋、汽水；過量進食蘋果、西柚等水果；過量攝取如啤酒、威士忌等；長期吸煙吸入尼古丁、長者長期服用藥物等口水分泌減少的人士，牙齒都會被侵蝕。黃引用研究稱，把飲用及不飲用運動飲品的泳手作比較，發現有飲用運動飲品的泳手，牙齒侵蝕風險高2.5倍。

要避免牙齒侵蝕，黃凌旻稱可從兩個方向出發，即是減少琺瑯質流失和補充形成琺瑯質之物質。前者可從日常生活入手，例如喝水取代果汁或汽水、減少進食的頻密程度、飲用或進食酸性食物時避免含於口內，或者飲用或進食酸性食物後，以清水漱口。後者則可選擇合適牙膏，氟化物有效預防蛀牙；含有仿天然琺琅質微粒的牙膏能阻塞象牙質微細管道，預防牙齒侵蝕；含納米羥基磷灰石的牙膏也可改善敏感牙齒。