天眼直擊：雌雄賊赤柱偷走2盆栽　店東籲交還否則報警

昨晚(27日)在社交網站傳出一條「天眼」拍下雌雄賊偷盆栽的短片，貼文者指「有片有真相，雌雄偷花賊在赤柱盜取私人盆栽，識趣2日內請放回原地，否則報官查辦，如有認識這2人，請代為通知，非常感謝」。相信貼文者為被盜竊盆栽的店東。

該短片拍攝地點相信在赤柱市集，片長約54秒，日期顯示為本周二(26日)晚上7時57分，片頭開始見一名年約50歲禿頭漢，與一名年齡相約疑似其妻的女子，途經市集內一店舖，由於該店門外及兩旁附近地上均放有10多盆大大小小的盆栽，女的則邊行邊「欣賞」地上的盆栽，當2人行到路口，該名女子突然折返，禿頭漢則跟隨其後，他步至店舖前取走放於門外的一盆盆栽，然後與女子合力將「戰利品」放入袋內後，若無其事離開；惟禿頭漢貪得無厭，再看中另一小盆栽，轉身再取走放入袋內，2人得手後施施然沿路離開。惟該對雌雄賊犯案過程被天眼拍下，2人仍懵然不知。

由於2人身穿拖鞋，貌似街坊，故有網民留言指，「睇衣著似住附近」、「街坊出入實俾人認得你啦」、「盆栽都偷！有冇搞錯？偷返屋企擺下都好？有冇貪到咁呀？」、「個cctv都好高清啊，要捉一定捉到」、「兩個都一把年紀，好合拍，好專業，應該係老手老拍檔」。