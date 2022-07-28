加息後壓測門檻提高　首置可借按揭額受影響

加息後，本港樓市自然難以獨善其身。有經濟學者警告，受加息影響，通過壓力測試的入息要求勢必提高，提醒首次置業或正準備置業人士需多加注意；加息後又會影響各行各業，資金周轉出現困難。

財經事務及庫務局局長許正宇也稱，本港是外向型經濟，外圍經濟活動對香港有很大影響，短期或會受美國加息影響，從事投資等相關活動的成本或會增加，呼籲市民要小心衡量風險。

銀行計算入息要求一直是以H按封頂息率，即普遍為2.5厘計算，而壓力測試則以封頂息率再加3厘計算。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基表示，由於年內有機會加按息或封頂息，受加息帶動，預計通過壓測的入息門檻將會提高，影響首次置業人士可借按揭額。另外，已通過壓測的供樓人士，同樣會遭受影響，可謂雪上加霜。

袁又稱，加息後影響各行各業，尤其需動用龐大資金周轉的行業，譬如在內地設廠人士，利息飆升令資金成本變高，資金鏈斷裂，資金周轉出現困難。另外，地產代理同樣需面對樓宇買賣減少及客源減少等問題。

本港第一季經濟錄得負增長，袁坦言，預料第二季經濟增長很大機會是接近零。若第三季的經濟增長仍不能追至第一、二季合計的落後，屆時本港經濟有七成機會錄得全年負增長。本港加息與否，受環球經濟影響，難以再在未有樂觀的因素下走出陰霾，不過，政府若可盡快對外通關，實施免檢疫等，他相信必能將影響降低。