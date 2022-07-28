置業揀「呼吸Plan」要小心　蜜月期後或需考慮轉按

加息周期來臨，除了一般樓按會受影響外，亦會影響「發展商按揭」，即俗稱「呼吸Plan」的置業計劃，這種主要由發展商旗下財務公司為即供付款的一手樓買家提供的借貸，按揭計劃由財務公司主理，買家毋須經銀行審批，可避過銀行因受到金融管理局相關條例監管，必須按規定審核買家是否通過壓力測試的限制。「呼吸Plan」用家大多毋須經過壓測。之所以被稱為「呼吸Plan」，就是指基本上有呼吸的人就借到。據經絡按揭轉介及土地註冊處數字，今年6月份這類經發展商承做的樓花一按佔比為11.3%。

業內人士解釋，「呼吸Plan」的蜜月期息率主要以「P-2厘」或「P-3厘」計算，而「P」就以滙豐銀行的最優惠利率作參考，現時為5厘。在蜜月期過後，按揭息率就會直接用P息（5厘），甚至以「P+1厘、P+2厘」計算，到時候如果滙豐銀行加P息，對供樓人士影響較大，「到時供樓人士會直接感受到加息壓力，故現時正在蜜月期的供樓人士應該要考慮轉按，否則日後可能要找父母幫忙。」

中原按揭董事總經理王美鳳亦稱，有上會需求人士可加快申請按揭，以免加息後入息要求被提高，或影響可借按揭額。星之谷行政總裁莊錦輝表示，如買遠期樓花選擇「建期」（即建築期付款計劃）的業主，應以未來收樓時的預期利息考慮能否通過壓測，而非現時的按息，皆因一旦收樓時利息大幅攀升，銀行壓測門檻亦會大大提高。故建議買樓花選擇「建期」的話，最好先假設按息為4厘去計算現時的入息能否過到壓測，免失預算。