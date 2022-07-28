IVE學生創多鏡頭直播手機應用程式　科技園資助140萬元發展

新冠肺炎疫情持續兩年半，網上直播成為疫下新趨勢。兩名「90後」香港專業教育學院(IVE)學生鄧震和、林卓楓自準商機，開發多用戶、多鏡頭直播手機應用程式「MixTra-Cam」，用多部手機便可完成多視角網上直播，並為健身中心直播泰拳比賽及替網購平台「帶貨直播」。該程式更獲香港科技園創科培育等計劃資助逾140萬港元，支援日後發展。

該程式可連接10多部智能手機、支援多用戶進行多鏡頭直播。由一位操作者利用手機或平板電腦作簡易中央管理直播內容及模式，例如設計直播場景、選擇和暫停直播畫面、調校聲音和在畫面上加入擴張實境(AR)特效、資訊圖表或字幕等。直播影片更可匯出至網絡媒體平台發布，而隨着5G流動通訊技術普及，網絡可支援連接最多8個直播畫面。鄧震和表示，他數年前在街上看到有電視台採訪，工作人員需要帶上很多大型設備才能進行直播，他覺得操作不便並且成本高昂，遂與同學林卓楓研究以創新科技解決問題。

二人憑該程式於多個公開比賽中獲獎，包括「楊建文青年工業發展培育計劃」冠軍、「青年科技專才展覽及比賽」專上教育組季軍、「創意x應用」計劃的創業金獎、「香港資訊及通訊科技獎」學生創新獎（大專及本科）優異證書，以及「第五屆香港大學生創新及創業大賽」創新項目資訊技術組別的優異獎等。IVE青衣院校資訊科技系和企業共創中心亦為二人聯繫業界，提供演說訓練及報告建議，先後獲得香港科技園創科培育等計劃資助逾140萬港元，支援發展業務，包括租用辦公室，現金資助研發和業務發展；另有法律諮詢、創業輔導和投資者配對等支援。