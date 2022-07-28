醫管局開新冠口服藥予患者偏低　曾祈殷促政府加快向院舍長者處方

正研究放寬處方治療新冠口服藥臨床指引的醫管局，近日再被揭發處方由美國藥廠默沙東及輝瑞生產的治療新冠口服藥予患者的比例偏低。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日(28日)在電台節目表示，目前治療新冠口服藥主要處方給60歲以上患者，60歲以下患者必須未完成接種疫苗及長期病才獲處方。他認為向長者處方有關口服藥應更進取，尤其是院舍長者，應及早取得他們及家人授權，及早選定藥物，加快處方口服藥效率。

曾祈殷指出，處方新冠口服藥， 黃金期是感染5天內，另外，兩款治療新冠口服藥的適用年齡分別為12歲及18歲以上，認為年齡限制有下調空間。另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良亦在本台節目表示，外國研究數據顯示，60歲以下患者，即使已經完成接種2劑或3劑新冠疫苗，如果有長期病患，服用口服藥都有明顯效果，但接種疫苗比新冠口服藥更有效預防重症，建議社區加強支援，安排接送長者去接種疫苗。