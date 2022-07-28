淺水灣百人派對除口罩周圍走涉違規　黃家和：場地負責人應提醒

有食品公司被揭上周六(23日)在「會所一號」淺水灣店舉辦百人派對，賓客可手持飲品與人聊天拍照「打卡」，期間絕大部分人無戴口罩。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日(28日)回應指，即使食肆租出場地予其他人舉辦活動，但有機會提供食物，不至於毫無責任，又強調只要賓客除下口罩並離開座位，即或觸犯法例，認為場地負責人及活動「搞手」應作提醒。

百人派對上被指有泳衣騷和DJ打碟，同樣涉違反防疫規定，黃認為現場表演方面有灰色地帶，因食物環境衞生署沒有檢控有關現場表演的個案，故業界對相關要求不清晰。他舉例曾去過生日宴，台上有大塊透明膠簾與台下作分隔，不知是否算違法。他建議當局加強條例宣傳及解說，並向不同處所解釋清楚舉辦活動要符合的條例。

舉辦派對的食品公司在社交網站表示，現場有多名網紅和藝人出席活動，亦設有不同攤位，可以試食新產品。食環署資料顯示，「會所一號」淺水灣店屬於持牌食肆，根據防疫規定宴會人數不可超出120人，每枱最多8人，顧客離開座位時必須戴上口罩，現場不可安排表演和跳舞活動。