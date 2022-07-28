小額庭內斬傷訴訟對家　水手認罪還押候判

一名水手去年6月在西九龍法院大樓內的小額錢債審裁處出席聆訊後，用菜刀襲擊訴訟另一方2名男子，當場被警方拘捕，及後他被控以2項蓄意傷人及1項企圖傷人罪。這宗區域法院案件今日（28日）移師至荃灣法院處理。被告承認2項蓄意傷人罪。區院暫委法官韋漢熙應控方申請，將企圖傷人控罪存檔不繼續起訴，並押後至8月12日判刑，期間被告須還押懲教署看管。

現年36歲被告蔡文遨，報稱任職水手。他今天承認於2021年6月23日，在深水埗西九龍法院大樓B座5樓24庭內，意圖使柯嘉熹及陳啓軒身體受嚴重傷害，而非法及惡意地傷害2人。案情指，案發當日約下午3時50分，柯陳2名事主及1名叫黃樂堯之男子，與被告於案發地點出席聆訊後，當時審裁官、 法庭書記及各人仍在該處。被告人隨即問柯陳黃3人會否道歉，3人並沒有回答。被告隨即從背包取出1把菜刀由上而下砍向柯，接着不斷向柯及陳揮動菜刀，2人舉臂格擋。審裁官隨即示意黃經第24庭的審裁官門口離開。審裁官、法庭書記及黃成功從審裁官門口離開。柯及陳亦趁機從正門逃出案發地點，被告見狀追趕2人。柯及陳逃至緊急出口，把門關上，被告到達及踢門一下，未能開門，之後返回第24庭報警自首。被告其後在案發現場被捕，於警誡下他指稱柯和陳曾騷擾其未婚妻，所以拿刀斬2人。被告其後於錄影會面中再稱，柯與陳曾威脅和騷擾其未婚妻。被告亦承認案發當日從家取菜刀前往法庭。被告人稱他曾向審裁官投訴柯陳2人的騷擾行為，但審裁官沒有幫他，令其感到無助，一時衝動取出菜刀向2人斬5至6下。

辯方求情指，被告沒有案底、認罪及同意案情是最大求情因素。被告犯案是源於生意上失敗，太太受到威脅和騷擾；被告曾向審裁官投訴，但得不到協助。被告揮刀力度不大，傷者只受到淺層傷害，在現場的法庭職員沒有受傷，顯示被告並非對法庭有敵意，故此冀法庭予以輕判。

案件編號：DCCC 1076/2021