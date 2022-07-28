利福上半年大幅虧損4.75億元　不派息

公司指出，期內虧損主因受以下各項的綜合影響所致：(1)於本年度第一季度，政府實施嚴格的防疫措施，以防止第5波COVID-19疫情反彈，導致消費情緒減弱及集團店舖的顧客人流減少，令收入減少12.8%；(2)集團的金融投資錄得投資虧損4.552億元；及(3)匯兑虧損1.297億元。集團核心業務除稅及融資成本前溢利為4.562億元，較去年同期的6.452億元下跌29.3%，主要由於疫情下消費需求疲弱及利潤率縮減導致銷售收入減少所致。

回顧上述期間，集團店舖顧客人流大減，百貨店業務收入較去年同期跌至9.27億元，而自營、銷售後訂單及特許專櫃銷售交易產生的總銷售所得款項則減少11.7%至25.097億元。集團期內收入減少主要是由於自營銷售下跌約11.8%，以及來自銷售後訂單及特許專櫃銷售之佣金收入減少約15.7%所致，而來自倫敦商業物業之租金收入約為5,650萬元。

期內毛利表現亦不佳，集團毛利率佔收入下降至72.4%。受累於消費情緒疲弱，令利潤率普遍受壓；毛利亦減少13.9%至6.709億元，原因是總銷售所得款項及毛利率均有所下降。面對艱難的營商環境，集團特許專櫃銷售安排的綜合平均特許專櫃扣率由去年的23.1%，下降0.6百分點至22.5%。