潘蘇通被令破產　就被拒交新證供申上訴許可遭拒

近年屢傳財困、已辭任高銀金融主席及執行董事職務的潘蘇通，本月因其全資持有的Silver Starlight Limited（下稱「公司」）未有清還80億港元貸款，而被高院原訟庭法官陳靜芬頒令破產，公司亦遭下令清盤。司法機構資料顯示，潘及公司已就高院的判決提出上訴，暫時未有聆訊排期。另邊廂，潘及公司亦就法官在早前聆訊時，拒絕讓他們呈交新證據的決定申請上訴許可，高院原訟庭（28日）今開庭處理。陳靜芬法官聽罷陳詞後，認為相關論據可以直接在上訴時提出，故駁回申請。

涉及的破產及清盤案，呈請人依次為中信銀行股份有限公司天津分行、中信銀行國際（中國）有限公司北京分行及中信銀行（國際）有限公司，答辯人則為潘蘇通及公司。法官於本月8日宣判指，2017年5月，為了促成高銀地產的私有化計劃，呈請人向公司借出120億港元，潘是貸款擔保人。惟答辯人最後未能依時還款，申請人決定追討其中80億港元欠款。答辯人曾經向高院申請禁止入稟破產呈請不果。判詞指，法庭沒基礎干預該裁決。由於答辯人無力還款，故下令公司清盤及潘破產。

潘及公司的代表大律師今指，法官在破產及清盤聆訊中，拒絕讓答辯人呈交新證據是錯誤決定，認為就此決定提出的上訴，是可供爭辯並有合理勝算。大律師又指，接納新證據或會讓潘的破產及公司的清盤命令得以撤銷。不過，法官表示，潘及公司當時均有足夠時間及機會呈交證據，何況現在他們已就破產和清盤判決提上訴，認為他們大可直接說服上訴庭，因此駁回有關上訴許可申請。

案件編號：HCB 6548/2021、HCCW 295/2021、CACV265-266/2022