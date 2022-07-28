涉索賄代租客洽減租　物業代理與男友提堂准保

廉政公署早前落案起訴伯樂聯行（店舖）有限公司1名物業代理，指她涉向1名夾公仔店租戶索取及收受共4.1萬港元賄款，以替對方在新冠疫情下與業主洽商減租及續租。她另涉非法煽惑該租戶向核數師提供虛假的營運開支資料，及使用5張虛假收據，其男友亦涉竄改其中3張虛假收據，用以掩飾賄賂行為。涉案物業代理和其男友今（28日）在九龍城裁判法院提堂，2人暫毋須答辯，以待索取文件及法律意見。案件押後9月22日再訊，兩人獲准以1000港元保釋，期間不准離港及不得接觸控方證人。

案中兩被告為鍾繡文（56歲）及其男友伍志鴻（56歲）。鍾為伯樂聯行（店舖）有限公司前物業代理，她被控3項代理人接受收益、1項代理人索取利益及2項煽惑他人提供虛假資料；伍則被控1項偽造帳目罪名。據了解，鍾案發時為1宗租賃交易的經手代理，租戶以月租14萬港元租用旺角一間店舖以經營夾公仔店，租約由2019年12月起為期1年，惟該租戶自2020年初起，因疫情肆虐而要求鍾協助與業主洽商減租。

控罪指，鍾繡文於2020年7月至10月、身為伯樂聯行物業代理，無合法權限或合理辯解，向該租戶收受3筆共2.1萬港元的賄款，及索取另外1筆2萬港元的賄款，作為協助該租戶與業主洽商調減每月租金及續訂租約的誘因或報酬；及非法煽惑該租戶不誠實地向其核數師提供招致營運開支的虛假資料時，使用5張看來由1間裝修承辦商發出的收據，而收據顯示有關承辦商向該租戶提供服務而收費。伍志鴻則被控捏改上述其中3張虛假收據，而收據被指用以掩飾支付予鍾的賄款。

案件編號：KCCC 1817/2022