第2輪「夏日賞賞你」4.3萬份食玩優惠　半小時搶清光

香港旅遊發展局推出「夏日賞賞你」獎賞優惠，涵蓋零售、餐飲、主題樂園等範疇，第二批約43,000份限量獎賞今日(28日)起可供市民領取，今批限量獎賞共涵蓋48個景點，以至餐飲及零售商戶，包括運動用品、休閒服裝購物優惠、景點入場套票等，多個獎賞優惠折扣低至25折。《東網》記者於今午12時進入相關網頁，發現活動剛開始經已「大塞車」，預計等候時間一度顯示1個多小時，網站內多項獎賞更於15分鐘內旋即顯示名額已滿。

《東網》記者於較早時間進入相關網頁等候，時間「搭正」12時，網站自動更新，惟隨即顯示預計等候時間需要1個多小時，最後在等待約10多分鐘後方能進入網站。而網站內的獎賞優惠則主要分為「景點」、「潮買」、「美食」、「留港度假」等，不過自活動開始後的15分鐘內，大部分獎賞經已顯示名額已滿，包括較熱門的25折優惠享用牛涮鍋特選穀飼牛封門柳及日本九洲白豚肉的晚市放題、優惠價享用「紅屋牛排」等，另外訂造傢俬、家匠組合優惠同樣搶手。至於最多人關心的景點門票，包括75折購買海洋公園水上樂園門票等，記者實測在活動開始約20多分鐘內仍可領取有關優惠，惟到12時30分後，亦被隨即搶奪一空。

旅發局提醒，每位欲取獎賞優惠的用戶則須留意，活動只可領取同一限量獎賞一次，所有限量獎賞一經領取，不得刪除；「我的錢包」亦只能同時儲存最多3份限量獎賞，如已到達上限，必需先兌換，才可再領取其他限量獎賞；所有限量獎賞一旦新增到「我的錢包」後，需在當日起的30天內使用。是次活動共分4期推出，市民可分別於7月14日、7月28日、8月11日，以及8月25日的中午12時可領取優惠。