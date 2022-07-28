調查指僅7%人欲全面取消隔離　憂海外人士拒來港　損經濟發展

新冠肺炎苦纏香港超過2年，即便世界大部分國家放寬及取消防疫政策，惟香港依舊維持嚴苛的防疫令。有政黨7月透過電話訪問超過1,000名市民，現時的隔離政策及疫苗通行證進行意見調查，今日(28日)公布調查結果，顯示雖有過半數人盼放寬隔離日數，惟只有不足1成人要求全面取消隔離，政黨憂慮長期的防疫會形成習慣，長遠令香港經濟受損，海外人士亦不會選擇來港，促政府認真考慮放寬隔離規定。

就隔離政策的意見，28%受訪者希望維持7日酒店隔離，25%人盼縮短到3至5天，2成人認為維持7日但容許部分日子可居家隔離，20%人表示其他意見，綜合來看僅僅過半數受訪者認為放寬隔離政策，只有7%人認為應取消所有規定。至於疫苗通行證的結果，37%人認為要增加或收緊要求，31%認為維持現有安排，23%應放寬通行證限制，只有9%人認為應全面取消。亦有過半受訪者表示，若採取與病毒共存的策略，每日可接受最多1,000宗確診個案，23%人認為最多可接受1萬宗。

該政黨主席羅健熙指，過半數人朝着放寬檢疫安排的方向去思考，文化交流、經濟論壇或各式各樣會展活動都會因本港的防疫政策受影響，很多經濟活動停止長遠會損害香港，擔心此習慣(海外人士因本港防疫措施而減少來港)形成後，海外人士日後不會再選擇來香港。至於推出紅黃碼會否吸引更多人回港，羅認為應盡量避免及減少收緊措施，盼政府多解說及多聽市民意見，認真考慮放寬隔離規定。