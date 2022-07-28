「插水」誣警推跌　前區議員李志宏擾亂罪成囚7月　申保釋遭拒

前沙田區議員李志宏被指在前年在銅鑼灣遊行期間，「插水」扮被警員推跌，又不聽警員澄清，大聲辱罵警方以圖引起公憤，事後被裁定一項在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為罪成。他今日(28日)在東區裁判法院被判監禁7個月，裁判官直指被告的言行危害公眾及警員安全。被告於判刑後申請保釋等待上訴，但遭到裁判官即場否決。

25歲被告李志宏，案發時為沙田區議會禾輋選區之議員。他被控於2020年5月24日，在銅鑼灣堅拿道東及軒尼詩道交界的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

辯方求情時指，被告要求毋須提及其服務社會的經歷以作求情因素，因為他認為這是他的本份。裁判官判刑則指，被告過往曾任職議員助理，自2019年當選為區議員，但去年7月因為宣誓事宜而離職。有多名區議員寫求情信讚揚被告。惟案情嚴重，被告意圖激起群眾不滿警方的情緒，可能波及附近一帶地區發生暴力，危害公眾及警員安全，故須予阻嚇性刑罰，當中有1個月減刑已是念及被告初犯及服務社區而給予的寬大處理。

案件編號：ESCC 2480/2020