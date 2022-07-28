金融趙涉洗黑錢走佬遭通緝　同案被告仍無律師　押後9.22再訊

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐和洗黑錢逾819萬元而被控。他早前沒有到庭應訊，已被法官正式頒布拘捕令。同案另１名被告陳浩鳴則於今天（28日）在區域法院再提訊，沒有律師代表的他再次申請暫緩答辯，並向法官道歉，表示自己一時大意，與法援署溝通出錯，導致今天仍未有律師代表。法官高勁修看過他呈上的文件後，決定將案件押後至9月22日再訊，並提醒被告要向法援署人員講清楚日子。被告准以原有條件繼續保釋。

本案首被告趙俊名被控1項洗黑錢、2項欺詐及1項以欺騙手段逃避法律責任罪，合共4罪。而今日應訊的次被告陳浩鳴，則被控2項洗黑錢罪。他在之前2次提訊時，均以申請法援為由請求押後，但到今天他仍然沒有律師代表。他向法官解釋稱，自己錯誤將本案與另案「調錯咗日子」，直至2天前才發覺出錯，法援署職員遂要求他在8月5日重新申請。法官閲讀過被告呈上的證明文件後，批准將案件押後，並着他「講清楚畀人聽係9月22日」。

案件編號：DCCC 405,424/2021