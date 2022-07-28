疫下首個8天大阪團今出發　東瀛遊料下月赴日團倍增

日本早前宣布開放接待旅客入境以來，隨即有旅行社推出相關旅團並成功組團出發，而東瀛遊在新冠肺炎疫情以來的首個大阪旅行團，亦於今午(28日)出發，全團20名團友將展開8天行程，到訪大阪、和歌山、四國、德島、高松、岡山、京都等地，包括入住5晚溫泉酒店，21,099港元的團費包括回程隔離酒店及檢測費用。

有參團的退休夫婦表示，對是次旅行期待已久，更於過去3年存下數十萬日圓準備到埗後「報復式消費」。有11歲女童則指已闊別日本旅行3年，希望在升中前再去一次，故自行上網搜索旅行團資訊，再請求父母與她一同前往，最期待是到當地浸溫泉。

東瀛遊執行董事禤國全稱，自重開日本團以來報團反應熱烈，至今1個多月已有接近200名市民報團，雖然相較疫情前全年報團人數達10萬人相比仍有很大差距，但已是跨出一大步，有關團數亦由上月的2團，到今個月的4團及下個月的8團，展望將來業務會繼續復甦，亦聯絡早前因疫情而停工的前線領隊歸隊，暫時表達願意重回崗位的有約7成人。禤承認，現時返港後的7天檢疫仍令不少市民卻步，加上檢疫酒店房間供不應求，希望政府能盡快放寬相關規限。