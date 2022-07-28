組裝合成建築法下月起寬免　獲放寬10%樓面面積

為解決房屋供應不足問題，政府近年力推組裝合成建築法(MiC)。屋宇署等3個政府部門日前發出2份聯合作業備考，將為組裝合成建築的項目提供額外10%樓面面積，並放寬4%高度限制，於下周一(8月1日)起生效。而為推廣環保及創新的樓宇，非結構預製外牆及非住宅公用空中花園等亦可提供樓面寬免。

屋宇署、地政總署及規劃署日前就推廣環保及創新的樓宇鼓勵措施，及進一步促進建築物採用組裝合成建築法的措施，發出聯合作業備考。為促進業界使用組裝合成建築法，使用組裝合成建築的項目，其樓面面積寬免可由原先的6%增至10%，而至少有一半樓面以組裝合成建築的項目，亦將會放寬其樓層的4%高度限制。文件指出，由於組裝合成的組件接合有重疊牆的問題，會讓項目所佔樓面面積增加，而組件上下接合時亦會出現2倍樓板的問題，導致樓宇高度增加，故作出寬免。

至於在推廣環保及創新的樓宇方面，非結構預製外牆、住宅大廈工作平台、隔音屏及非住宅大廈公用空中花園均可獲樓面面積寬免，但需要符合相關條件，例如非結構預製外牆可獲寬免的牆身厚度上限為150毫米；而工作平台面積亦不應少於1.5平方米，同時只有不多於一半面積可獲寬免。