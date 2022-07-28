38款蔬菜樣本含受管制除害劑　其中5款驗出殘餘成分超標

近年市民愈益關注進食的蔬菜是否安全，香港有機資源中心今日(28日)發布去年底於全港各區街市、有機農墟等地隨機收集62個蔬菜樣本化驗結果，當中檢測包括銻、砷等7種重金屬、352種除害劑的殘餘含量，發現當中有38個蔬菜被驗出受管制的除害劑，佔高達61.3%，其中5款更超出本港標準，包括灣仔街市銷售的1款非有機羽衣甘藍，被驗出每公斤殘餘9.39毫克可刺激皮膚，甚至引致心跳加速等的「啶蟲脒」，超出港府允許的最高殘餘限量每公斤1.2毫克約6.8倍。另外4款除害劑超標菜當中，除了1款本地自稱菜心外，其餘為本地、內地的水耕方式種植、內地有機認證的羽衣甘藍。

部分市民欲多花點錢選購「有機產品」，中心指45個自稱或持有機認證的蔬菜中，有23種驗出除害劑，當中2款更超出本港標準，僅持認證的9個本地有機蔬菜樣本不含除害劑。中心總監黃煥忠指，種植的環境，包括水源、鄰近農地的種植環境均會令蔬菜驗出除害劑，但驗出超標「肯定有打藥！」黃強調，羽衣甘藍一般會用以製作沙律生食，難以經水煮去除有害物，認為漁護署及食安中心需要加強把關，「隨機抽幾款都中證明有漏洞」，保障市民健康。

中心同期又到17區165個街市及街舖，觀察666間菜檔銷售有機產品的情況，發現共有41檔售賣認證或自稱有機蔬菜，佔調查商販6.2%，但當中有31戶沒有持有關認證，大埔、灣仔及南區為三大「黑點地區」，而其中一半菜檔沒有分開擺放有機與常規菜。黃煥忠說，部分菜檔的有機菜與常規菜價貼近，估計並非惡意欺詐市民，建議市民應多留意有機認證以辨別蔬菜是否有機，而非單靠菜的外貌及價錢，以及店員的聲稱。