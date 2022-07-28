再多5患者染疫亡　包括百歲人瑞　其中2人來自院舍

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏今日(20日)公布，昨日(27日)再新增5宗新冠患者死亡個案，介乎56歲至100歲，其中2人來自院舍。

死者涉及68歲男子，曾打3針，本身因肝硬化在家中暈倒，送深切治療部治療後過世；另有一名死者為88歲女子，本身有糙尿血壓中風，跌倒後入院確診，有心臟病發，肺水腫，昨日離世。1名56歲男子亦不幸病逝，因有長期疾病，本身無自理能力。本月初因發燒入院，及後因肺部惡化於昨日離世。死者亦涉及100歲婆婆，有糖尿血壓柏金遜，發燒精神不振不院，昨日離世，嚴重慢性阻塞肺病，昨日家人發現暈倒，到急症室時已沒有心跳。患者入院後證實確診，已轉介死因庭跟進。

關慧敏表示，現時共有1,384名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心留醫，當中155人為新增確診。昨晚5名病人列作情況危殆，另有2人情況嚴重，現時留醫的確診病人中，共有10名危殆病人、11名嚴重，其中3名危殆病人於深切治療病房留醫。