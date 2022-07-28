九龍城及元朗等5區多處屋苑污水帶毒　政府派25.5萬快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，今日九龍城、東區、元朗、葵青及沙田等5區多處屋邨驗出污水染疫。政府今日(28日)公布，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括九龍城區的海濱南岸、半島豪庭、紅磡灣中心、黃埔新邨、真善美邨、碧華花園、天鑄、嘉輝臺、君逸山、永安臺及畢架山一號；東區的康景花園、栢蕙苑、太興樓、太成樓、太隆樓、太就樓、東旭苑及東濤苑；元朗區的尚城、溱林、雅珊園、麗珊園、翠珊園、泉會、朗峰園、尚築、錦珊園、蔚林、丹桂軒、麗虹花園、偉景園及銀禧花園；葵青區的新葵興花園、葵俊苑及青山公路、石貝街和梨木道附近一帶住宅；沙田區的穗禾苑及駿景園。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。