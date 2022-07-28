參與銅鑼灣暴動罪成　運輸工聲稱急救員求翻案

2019年8月31日港島區遊行演變衝突，多人在銅鑼灣被捕，其中1名聲稱在現場擔當義務急救員的男子被裁定暴動罪成判監4年。他今（28日）就其定罪上訴，力陳原審法官忽略其急救員身份。不過上訴庭法官就反問「急救員唔可以參與暴動咩？」並舉例指軍隊的軍醫雖然是負責治療，但是亦屬參與前線作戰。而控方亦回應指急救員並非「免死金牌」。上訴庭聽取控辯雙方陳詞後決定押後判決，表示會在6個月內頒布書面判詞。

本案上訴人陳佐豪（25歲、運輸工人）被裁定於2019年8月31日，在銅鑼灣記利佐治街1號一帶，連同其他人參與暴動罪成。他另被裁定於同日無牌管有無線電通訊器具罪名成立，被判罰款5,000港元。 不過現時上訴人只就暴動罪上訴。其代表大律師指，並無證據顯示上訴人曾在暴動現場做過甚麼行為，而且他只是在現場附近被捕，原審法官卻以被捕該處有人襲擊警員，來推論上訴人與襲警者夥同行事，認為已超越了控方在控罪書的檢控基礎。不過上訴庭法官就反駁指，原審法官有權考慮環境證供作出推論。

另外，上訴方又指上訴人被捕時並無戴口罩或蒙面，原審法官以當時上訴人身穿護甲、並持有對講機及繃帶等，便認定他屬於示威者一分子；其實他的穿着與同案最終脫罪的被告相似，原審法官卻拒絕接納他攜帶的是急救員裝備，且沒有詳細解釋拒絕原因。上訴庭反駁指上訴人穿着護甲，並非一般人的衣着，且比其餘脫罪被告多穿了護甲。而且上訴方稱其裝備是為了有所保護，但若他非在前線又為何須要該些保護？律政司一方回應時則強調，證據根本不足以證明上訴人當時是急救員，而且即使是急救員亦不等於不會參與暴動，要視乎當時的行為及情況而定。

案件編號：CACC 14/2021