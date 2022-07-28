陪審團裁定斬死鄰居　失智漢還押小欖候處置

黃大仙竹園南邨前年發生命案，1名53歲男子造訪鄰居單位時，遭鄰居亂刀狂插。他嘗試逃命，對方卻追至樓層走廊繼續施襲，驚動其他鄰居報警。最終事主送院，同日不治，涉案鄰居則被控謀殺罪，上周起於高院原訟庭受審。陪審團早前已裁定被告的精神狀態不適宜答辯或受審，但控方仍要證案。控方昨（27日）舉證完畢，由6男1女組成的陪審團今（28日）在高院退庭商議約3個半小時後，一致裁定被告確把死者殺死。法官先為被告索取2份精神科醫生報告，押後至9月2日才作最後判處，期間被告繼續還押小欖精神病治療中心。

58歲被告陳鴻芬，報稱無業。據控方透露，被告曾在1992年因搶劫及傷人被判入獄4年；另於2003年因盜竊罪，判罰3000港元。被告患有抑鬱症約2年。在本案中，他被控於2020年6月9日，在竹園南邨華園樓某單位謀殺葉喜成。辯方早前就被告是否適合答辯或受審提出爭議，並傳召精神科醫生作供，力陳被告患失智症。陪審團最終裁定被告不適宜答辯。因此他現在毋須為其行為負上刑事責任，控方舉證只是證明他有做過涉案殺人行為。

控方在聆訊中傳召了當日目擊事件的鄰居、有份拘捕被告的警員作供，亦播放了被告與警方所作的錄影會面。被告於錄影中形容死者「爛賭」，經常問他借錢。事發當天死者又到他的住所借錢，期間談及死者曾經「篤背脊」，令他丟掉工作。被告「怒火嚟咗」就執刀插向死者，並逐漸變得瘋狂，結果失控斬了死者幾十刀。

案件編號：HCCC 11/2022