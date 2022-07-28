男女初婚年齡續升　兩性失衡轉差　出生人口疫下創30年低位

隨着接受教育的時間增長及較遲踏足社會工作，女性及男性的初婚年齡中位數正穩步上升。政府統計處今日(28日)公布最新一份《香港的女性及男性－主要統計數字》報告，顯示女士初婚年齡從2020年的30.4歲，上升至去年的30.6歲；男士初婚年齡則由2020年的31.9歲，升至去年的32.2歲。女性初次生育年齡也因此延遲至32.6歲，同時香港粗結婚率下降，粗離婚率上升。另外，兩性比例下滑至每1,000名女性對839名男性，仍低於2016年水平。而在新冠疫情影響下，香港的出生人數在去年亦大幅下跌，從2020年的43,031名跌至36,953名，導致出現人口自然減少。

報告顯示，本港女性及男性都有遲婚趨勢，在1991年，女性的初婚年齡中位數為26.2歲，而2021年的數字則為32.2歲。至於男性的初婚年齡中位數，在1991年時是29.1歲，而2021年的數字則為32.2歲。初婚年齡延遲之餘，港人的粗結婚率(即結婚登記對數相對同一期間的期中總人口)下降，粗離婚率上升。在1991年至2001年期間，女性及男性的粗結婚率大致呈下降趨勢。此後，有關比率有所回升，但於過去10年再次下降。在2011年，女性及男性的粗結婚率分別為每千名女性15.5宗及每千名男性17.6宗。近2年受疫情影響，粗結婚率由2020年的37%進一步下降至去年的36%。對比在2020年每千名女性6.9宗及每千名男性8.2宗的粗結婚率，其相應比率大幅下降至2021年每千名女性的6.7宗及每千名男性的8.0宗。

至於離婚數字近年卻大幅上升，由1991年的6,295宗大幅增加至2019年的21,157宗，至2020年回落到16,020宗，但去年又再微升至16,692宗。撇除人口增長的影響，粗離婚率仍急速增加。2020年以每千名人口計算的粗離婚率是2.14人，去年上升至2.25人，而1991年和2019年則分別是1.11人和2.82人。

女性首次生育年齡亦隨着初婚年齡延遲。1991年女性首次生育年齡的中位數是32.3歲，而2021年則為32.6歲，比去年延遲0.3歲。自2011年起，香港的出生人數持續下滑，而在新冠疫情影響下，去年出生人數更是大幅下跌至1991年以來的低位，從2020年的43,031名跌至去年的36,953名，導致出現人口自然減少。另外，本港女多男少的性別失衡情況在2020年雖然稍緩，但報告指出，去年的性別比率再度下滑。本港的性別比率，於2020年略為回升至每1,000名女性對841名男性，但去年男性卻下滑至839名，仍較2016年每1,000名女性對852名男性為低。撇除外傭，去年性別比率則為每1,000名女性對910名男性，比2020年的913名相比下降，退回至2019年的水平。