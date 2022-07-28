7000清潔工確診被扣疾病津貼　工友怒斥中招一身傷得個吉

本港第5波新冠肺炎疫情未爆完，有組織今日(28日)發布調查數據，顯示有近半受訪外判清潔工確診，估算全港約有7,000名工友因配合抗疫法例，反被變相「扣糧」，不少工友至今仍未獲補發款項，估計涉及款項逾1.4千萬港元。當中近半受訪工友被拒發病假津貼且沒有獲僱主任何解釋，絕大多數工友要求政府和僱主補發確診期間的疾病津貼，有工友因確診令家人同樣需要隔離，頓失兩份收入，甚至遭公司扣除年假，狠批政府言而無信。組織建議政府提供一筆過特別津貼予被扣津貼的清潔工友，以作補償。

明愛青少年及社區服務基層工友工作小組，早前就外判清潔工在疫情下的病假及隔離期間，疾病津貼發放情況進行調查，並與今日公布相關結果，期間有工友分享自身經歷，當中，現年72歲的水車隊司機明哥表示，確診後一直致電衞生署卻沒有人接聽，最後只能聯絡社工協助，並預約抗疫的士到政府指定門診就醫，「當時個人病到死死吓，打到電話都爛先預約到，病咗唔只係自己，仲令到太太需要隔離，無咗兩份收入。」而復工後，他再向衞生署申請確診證明並遞交給公司，惟後來收到糧單才發現公司不但沒有支薪疾病津貼，更在沒任何通知下扣除其2天年假，被扣減約5,000港元。明哥怒指政府出爾反爾，「明明係聽你政府呼籲留喺屋企，又話會承認中咗肺炎就有病假，我去埋政府睇，有哂證明但最後咩都冇，仲一身傷」。

另一名受聘於外判清潔公司的70歲工友阿蘭亦指，自己中招後向醫管局申請確診證明，惟遲遲沒收到任何回應，要在多番跟進下，直至6月24日才收到證明，但僱主卻以《2022年僱傭(修訂)條例》在6月17日生效，且不設追溯期為由，拒絕發放疾病津貼。她又指，政府與外判公司之間互相推卸責任，沒有任何協調，令工友們飽受折磨，對政府及外判公司的做法非常失望。工作小組建議，政府應在防疫抗疫基金中，提供一筆過特別津貼予所有被扣疾病津貼的確診及被隔離清潔工友，以補償損失。另外，亦建議食環署加強監督外判服務供應商，調查及處分扣薪扣假之行為，保障工友權益。