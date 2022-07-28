涉收貿易公司非法回佣　D＆G香港前主席今區院受審

意大利時裝品牌D＆G香港分公司前主席被指透過名下公司，收取一間貿易公司逾170萬港元非法回佣，以安排將價值逾1200萬港元的季尾貨，售予一間內地網上特賣店。這名前主席及涉案貿易公司之大股東事後被控串謀使代理人接受利益罪，案件今天（28日）於區域法院開審。

54歲首被告Michel Didier Raymond Gonzalez為Dolce ＆ Gabbana Hong Kong Limited（下稱「D＆G香港」）前主席，42歲次被告蔣加鋒，為已結業魅達網（香港）有限公司（下稱「魅達網」）的經營者。控罪指2人於2013年8月1日至2016年2月23日，串謀使首被告從魅達網收受逾80萬港元及77萬元人民幣（折合約96萬港元），以致使首被告將D＆G香港的存貨，售予唯品會（中國）有限公司（下稱「唯品會」）。

控方開案陳詞指，首被告於2006年獲D＆G香港聘用，其後擔任D＆G香港主席。首被告與妻子於2008年收購了1間海外公司，成為該公司的唯一董事。而唯品會則是1間售賣國際名牌的網店，會購入二手名牌貨品再折扣出售。於2013年8月，唯品會與次被告持大部分股份的魅達網簽訂品牌顧問協議，同時D＆G香港與唯品會簽訂出售存貨的協議。唯品會與魅達網後再簽訂1份補充協議，當中提及前者與D＆G香港簽訂的賣存貨協議。在2013至2015年間，有價值逾1200萬港元的D＆G貨品售予唯品會。控方指控罪提及的2筆款項，是魅達網從唯品會收取服務費後，再付予首被告名下公司。首被告名下公司曾向魅達網發出追收款項的單據，首被告亦曾透過訊息向次被告追款。控方續指，D＆G香港與魅達網並無任何商業關係，而首被告亦沒有向D＆G香港披露其名下公司與魅達網交易。

案件編號：DCCC 310/2020