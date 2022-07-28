跨部門西區反黑工　共拘8男女

西區警區及港島總區機動部隊聯同入境事務處人員，根據線報及經深入調查後，昨日(27日)進行代號為「冠軍」的反非法勞工行動，突擊搜查西區多個地點。

行動中，人員拘捕共8人，包括2名42歲及60歲本地男子，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」。另外3名年齡介乎28至41歲持香港身份證的印尼籍女子涉嫌「違反逗留條件」和「逾期逗留」，一名26歲持香港身份證的印尼籍女子涉嫌「逾期逗留」，一名35歲內地男子涉嫌「違反逗留條件」及一名56歲內地男子涉嫌「非法入境」。其中，2名被捕的本地男子已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。其餘被捕人將交由相關部門跟進。

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰亦已大幅提高至罰款50萬港元和監禁10年。