動漫節明開幕　Coser衣着變動減露肉　展商料銷售額跌15%

第23屆香港動漫電玩節繼續在新冠肺炎疫情下開幕，從明日(29日)起一連5天在灣仔會議展覽中心舉行。今年共有513個展攤，同人區參展位置為208個，數量與上年相約。不少參展商雖然表示不擔心疫情會影響人流，但受中小學生暑假的改動影響，相信入場人數會下降，故預計銷售額將下降最多15%；至於動漫展賣點之一的Cosplayer(又稱Coser，角色扮演者)，今年亦有新增衣着指引，大會要求他們打扮勿露太多，甚至建議穿絲襪等，但有Coser則表示會配合大會要求，故不擔心影響參與人數。東網記者今日(28日)近傍晚時分到會場外視察，可見已有約15人在場架起帳篷排頭位。

往年沒有在動漫節辦大型活動的日本跨國電子產品企業Sony，今年竟與電訊商CSL合辦遊戲體驗館，讓入場人士試玩真實駕駛模擬遊戲，更有PlayStation遊戲機出機優惠，Sony市場部高級經理陳慧茵預期今年生意額向好，因市場對PlayStation 5(PS5)遊戲機的反應很熱烈。她更笑言近日天氣炎熱，相信會有很多人入會場「涼冷氣」。陳續稱會跟從大會的防疫指引，每次試玩後都會進行清潔，確保衞生安全。

另一參展商、日本大型玩具供應商Bandai(萬代)則將展示仍未公開發售的高達模型「風靈高達」，屬全港首次展出。現場更會有13款會場限定的高達模型發售。負責人曾俊喬表示，雖然今年展期較往年多了1天，但相信人流會較往年少，預計銷售額會較往年下跌10至15%，主要原因是中小學生的暑假調動，影響人流。

此外，今年與往年不同的改動，要數Cosplayer的衣着要求，大會早前新增相關指引，包括Coser不要穿着露出胸部下側的服裝，如有需要可使用假體；腿部露出太多時，則建議穿絲襪褲或襪褲等，對於動漫迷、Coser甚至場內外看官而言，或需要有所適應，不過作為Coser一員的Miyuki則表示，會盡可能滿足大會的要求，故不擔心指引會令Cosplayer人數下跌，她相信大家都會因指引在衣着上作相應修改，而今日已見到有不少Coser已穿上絲襪，跟從大會指引。