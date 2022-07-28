逾60%青少年感在港就業難　工會倡改革職業教育模式

本港青少年由於缺乏就業經驗及職業技能，從而影響他們未來就業的選擇。有工會早前發起「香港青少年就業情況研究調查」，了解青少年對就業前景的看法，並於今日(28日)發布相關結果。調查發現有超過60%受訪者認為在香港就業困難，而且對將來能夠從事理想職業沒有太大把握。工會認為政府必須改革現行職業教育模式，如生涯規劃等課程，好讓青少年及早接觸不同行業資訊，加強求職技巧。

港九勞工社團總會(勞聯)與本年度大學實習生於6月至7月期間，分別以實體及網上問卷形式，訪問了101名15至19歲的青少年。其中有72人、即71.3%受訪者認為自身專業知識不足導致就業困難；有60人認為其工作經驗或學歷不符合公司要求，佔59.5%。另外，63.3%受訪者認為在香港難以找到工作；而79.5%人認為在香港工作感到辛勞，結果反映本港青少年對就業前景感到迷惘。調查中有74.3%受訪者的學校只提供就業講座，但其他實踐技巧，如模擬求職活動、行業體驗工作坊等則較少舉辦，導致受訪者在應徵工作時有心無力。

此外，教育局的生涯規劃課程目標是令學生認識自我並訂立未來目標，惟認為相關資訊對其規劃未來職業發展有幫助的受訪者只佔22.8%，顯示教育局現時的生涯規劃課程未有效達到目標；另有42.6%受訪者不認識高中選修科目「應用學習課程」，顯示課程推廣並未普及，而該課程的文憑試最高級別只有4級。綜合以上原因，勞聯建議政府改善生涯規劃課程，增加資源支持職業體驗活動，並加強推廣應用學習，提高科目認受性及成績等級，以及加強勞商校合作，提高求職訓練實用性。