政Whats噏：堆填區影響民居　陳月明收逾萬宗投訴

隨住多個新區發展，唔少厭惡性設施影響民居。議員陳月明尋日(27日)會晤環境及生態局局長謝展寰，向其遞交意見書同埋聯署，希望短期內將新界東北堆填區嘅污染同臭味減到最低；長遠應該喺2030年前完成兩個焚化設施，亦應該研究喺離島興建新嘅垃圾焚化爐。

陳月明指毗鄰深港邊界嘅東北堆填區，自1995年運作以來，約20萬居民飽受空氣同水質污染嘅影響。今年堆填區傳出擴建合約嘅消息，問題更趨嚴重，已經收到逾3000條評論投訴、逾900封電郵投訴，喺深圳羅湖區收到逾4000戶投訴，香港打鼓嶺都有逾5000人投訴堆填區問題。謝展寰話高度重視深港居民對堆填區嘅意見，坦言港府對堆填區負有管理責任，自2021年9月開始，已透過深圳市生態環境局開展直接溝通機制，雙方就堆填區營運有定期監察數據同埋交換意見，並責成同事積極跟進堆填區可能存在嘅管理問題，歡迎社會大眾參與監督工作。

對於中長期嘅環境處理同規劃問題，陳月明認為應該停用堆填區設施，改由離島建設新嘅焚化爐處理垃圾問題，況且海上輸送垃圾仲可以避免陸路運輸時所產生嘅二次污染。咁局方點回應呢？陳話謝都認為要加快、壓縮焚化設施嘅興建進度，未來香港應用焚化爐處理垃圾，而盡量避免使用堆填區咁話。