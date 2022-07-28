警破元朗油站劫案拘兩巴籍漢　搜屋起出仿製槍等武器

元朗昨晨(27日)發生一宗店舖行劫案，一名南亞漢闖入元朗屏山一間油站便利店，持刀劫走1,740港元現金，再騎乘單車逃去，幸事件無人受傷。元朗警區重視案件，動員大批警力搜捕及翻查現場一帶閉路電視影片，經深入調查和情報搜集後，鎖定一名涉案男子，並於天水圍一個公共屋邨展開埋伏行動。直至昨晚約9時半，探員在一處處所外截查一名37歲巴基斯坦漢，以涉嫌「搶劫」將他拘捕。

探員其後搜查被捕人士的住所，搜獲懷疑犯案時所穿的衣物，一把25厘米摺刀及一輛單車，同時起出一批武器及違禁品，包括3支氣槍、一把椏杈及一對鹿角刀。經調查後，另以涉嫌「管有仿製火器」、「管有攻擊性武器」及「管有違禁武器」拘捕該名男子及屋內另一名持「行街紙」的46歲巴籍漢，二人現正被扣查。警方初步發現，該些氣槍的火力並無超過兩焦耳，故此不屬於火器，至於該些武器與違禁品的用途、目的及是否涉及其他案件，則仍待進一步調查，惟現階段相信與昨日的劫案無關。

警方向商戶作出呼籲，特別是位處偏遠地方、通宵營業的店舖，必須加強保安措施，提高警覺，以免賊人有機可乘。此外，搶劫屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁，另根據香港法例第217章《武器條例》，任何人管有違禁武器，均屬犯罪，違例者可被判處監禁3年及罰款一萬港元。