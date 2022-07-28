政府成立「應對疫情指導及協調組」　強化抗疫指揮架構

行政長官李家超一連兩日主持抗疫會議，強化抗疫系統架構。至昨日（27日），李家超召開本屆政府首次「抗疫督導委員會」會議，會議決定從系統上強化抗疫指揮架構，包括成立由行政長官監督的「應對疫情指導及協調組」（指導及協調組），以應對疫情出現不時變化的情況，有效處理涉及跨政策局範疇的抗疫事宜，確保各政策局和政府部門能迅速應變。

指導及協調組將下設「應對疫情指導及協調組辦公室」，由醫務衞生局局長擔任辦公室主任，以研究、建議和推動防疫抗疫方案及措施。另外，在指導及協調組下，就個別指定事項或範疇，將成立專責／專項組，由司局長或部門首長負責，就專題事項制訂具體措施及方案，並聯繫各政策局及部門共同解決問題。

指導及協調組由行政長官主持，常設成員包括政務司司長、政務司副司長、醫務衞生局局長、公務員事務局局長、環境及生態局局長、民政及青年事務局局長、創新科技及工業局局長、保安局局長和運輸及物流局局長。其他主要官員會按政策或行動需要參與。

指導及協調組於今日召開首次會議並決定成立13個專責／專項組，包括抗疫專責組，由醫務衞生局局長領導，負責制訂及推行抗疫防控措施；抗疫科技應用專責組，由創新科技及工業局局長領導，負責推行應用科技配合防疫抗疫措施；指定檢疫酒店專責組，由醫務衞生局局長領導，負責推行及監督指定檢疫酒店計劃；檢測專責組，由醫務衞生局局長領導，負責推行及監督病毒檢測服務及檢測行動；社區隔離設施專責組，由保安局局長領導，負責監督社區隔離設施的管理；抗疫運輸專責組，由運輸及物流局局長領導，負責推行及監督為抗疫而設的點對點交通服務；抗疫宣傳專責組，由政府新聞處處長領導，負責推行及監督抗疫宣傳計劃；疫苗接種專責組，由公務員事務局局長領導，負責制訂及推行提升疫苗接種率的措施，特別針對長者和兒童接種率。

另還有公務員動員專責組，由公務員事務局局長領導，負責計劃及動員公務員支援抗疫行動；內地聯絡專責組，由政制及內地事務局局長領導，負責與內地聯絡以達致聯防聯控；污水檢測專責組，由環境及生態局局長領導，負責推行及監督污水監測工作；安老院舍專責組，由勞工及福利局局長領導，負責計劃及推行有關保護安老院舍長者的措施；以及重大活動專項組，由政務司司長／政務司副司長領導，負責監督和計劃未來預期重大活動的相關防控措施。