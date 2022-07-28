CASINO餅乾疑含可致敏花生　包裝無標明　百佳正回收

餅乾為不少人睇片消遣時的良伴，但食物敏感患者就要小心產品成分。食物安全中心今日(28日)公布，一款法國進口餅乾疑含有可引致過敏的花生，但未於食物標籤上標明。初步調查發現，受影響批次產品曾進口本港，進口商百佳超級市場(香港)有限公司已將該款餅乾停售及下架，並按指示展開回收。市民可致電該進口商查詢回收事宜。調查仍然繼續。

涉事產品為法國品牌「CASINO」的「Hazelnut Filled Biscuit」，每包淨重125克，食用期限為2023年4月18日。食安中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品所使用的材料可能含有可引致過敏的花生，但產品未有在食物標籤上標明，且受影響產品曾進口本港。

花生是致敏物的一種，對此敏感的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、哮喘、濕疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克，食安中心呼籲對花生敏感的人士不要食用有關批次產品，如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。至於其他市民食用有關產品，一般不會受到影響。根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料，違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。