院舍有人染疫　罕見病人力爭方獲居家檢疫

普通人檢疫期間或會感到苦悶，殘疾人士「坐疫監」更是困境重重。本報月初曾報道，患上罕見病、缺乏自理及活動能力的史家恩，成為密切接觸者後被送到亞洲國際博覽館檢疫中心。其母憂慮家恩不適應新環境，也質疑亞博館人員未必懂得照顧殘疾人士。事隔大半個月，家恩再次成為密接，史母今次表明：「堅決不同意女兒去亞博坐監」，最終家恩可在家受檢。衞生署表示，若院友提出要求，會就個別特殊情況評估，以考慮是否適合家居受檢。

史家恩是雷特氏症患者，住在香港耀能協會盛康園，同院有其他殘障院友。由於家恩的同房院友確診，她6月尾已成為密切接觸者，在亞博檢疫一周。當時史母向當局反映，表明願意一同到檢疫中心，幫忙照顧，但遭拒絕。她又說：「一個不能自理的嚴重智障女孩，獨自在陌生地方，對住陌生人，是何等悲慘？」她亦不敢想像家恩「冇得沖涼、冇得洗頭、冇電視、冇訓練、冇娛樂，足足一個星期」的畫面。

不過，家恩「坐疫監」的日子尚未完結，她離開亞博不足一個月，院舍再現確診個案，作為染疫患者的室友，家恩須再到亞博受檢。其家人要求其他檢疫方式，不獲受理，史母感到「非常悲傷、無奈、憤怒」，不解「為何普通確診患者都可選擇居家隔離，一個密切接觸者的殘疾人士就冇得選擇！」家屬多番爭取，當局讓家恩回家檢疫，史母引述當局稱，必須有一對一的照顧。史母日前已接家恩回家，一同在家受檢，爸爸和妹妹則搬去酒店住。

衞生署回覆本報查詢時稱，基於第5波疫情經驗，加上院友普遍有特別的健康情況或照顧需要，一般被界定為密切接觸者的院友，會安排在由社會福利署負責營運的亞博臨時檢疫中心受檢，衞生署亦提供醫療支援。此外，有特殊醫療照顧需要的密接會送院。若院友提出在家居檢疫，當局會評估個別特殊情況，包括相關人士是否有專人照顧並監察其身體狀況，以及其家居環境是否適合檢疫等。