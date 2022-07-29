MIRROR紅館騷意外釀2舞蹈員受傷　重案組接手調查

人氣男團MIRROR在紅磡香港體育館舉行的演唱會接連發生意外，繼成員Frankie陳瑞輝於本周二在台上講話，突然發生失足墮台意外後，昨晚(28日)的第4場演唱會表演至約10時半，當Anson盧瀚霆與Edan呂爵安合唱《Elevator》歌曲，正當一眾舞蹈員在舞台上載歌載舞，懸掛舞台上半空的數塊巨型屏幕，其中一塊懷疑有鋼索突然鬆脫，整塊屏幕突然飛墮舞台，砸中2名正在表演的男舞蹈員，其中一人更疑被砸中後腦，當場倒臥台上，身體多處受傷毫無反應。此時，在演唱會的其他工作人員，即時衝上舞台搬開墮下的屏幕並協助救援，現場不少觀眾目睹意外，迅即傳出一片尖叫聲，有人更加掩面嚎哭，現場瀰漫一片恐慌情緒。

警方接獲多名市民報案，包括消防及救護員等大批救援人員隨即接報趕至，在舞台上替兩名傷者即時急救及戴上頸箍，隨即由救護車急送伊利沙伯醫院救治；另有3名女觀眾不適，其中一人需要送院。現場消息指，兩人被送抵醫院時仍然清醒，惟傷勢暫時未明。據悉，其中一名傷者為COLLAR成員蘇芷晴的男友。意外發生後，經理人黃慧君隨即登上舞台，宣布演唱會因發生大型意外而要結束，同時呼籲在場觀眾有秩序地即場離場。

警員到場經調查後，把案件列作工業意外，案件交九龍城警區重案組跟進。