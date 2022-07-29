特快公屋編配計劃　8‧8截止申請

房屋委員會一年一度的「特快公屋編配計劃」現正接受申請，今次更首次加入早前「綠表置居計劃2019」的貨尾單位可供出售，申請將於8月8日截止。今次加入的柴灣蝶翠苑和青衣青富苑貨尾單位，雖然大部分或屬細單位，但仍有部分大單位可供選購，例如青富苑的重售單位最大有459平方呎、蝶翠苑的重售單位最大則有309平方呎，不過實際重售單位的數目和資料或有改變。

今年的「特快公屋編配計劃」及「出售青富苑及蝶翠苑未售出綠表置居計劃單位」，由7月19日至8月8日接受申請，開始選購單位的日期則仍有待公布。首次加入的綠置居單位分別有8個柴灣蝶翠苑單位，以及180個青衣青富苑單位，青富苑單位售價介乎82萬至236萬元，而蝶翠苑單位售價則介乎105萬至185萬元。

至於「特快公屋編配計劃」方面，預料會推出約2,000個單位。部分單位曾涉不愉快事件，甚至是「凶宅」，又或層數、坐向、單位設計等較為遜色。房屋署會向所有合資格公屋申請者發出邀請信，而獲邀參加「特快公屋編配計劃」或同時可參加綠置居的申請者，可透過網上、郵遞或親身遞交申請。而若申請人同時參與兩個計劃，並在其中一個計劃已揀選單位，則須放棄另一個計劃。